45-Jährige stirbt mit Corona

Im Kreis Warendorf hat es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gegeben. Eine 45-jährige Frau aus Ahlen ist in einem Krankenhaus außerhalb des Kreisgebiets verstorben. Damit steigt die Gesamtzahl der Todesfälle im Kreis Warendorf in Verbindung mit Covid-19 auf 251. Außerdem meldet das Kreisgesundheitsamt am Mittwoch 53 Neuinfektionen und 21 Gesundmeldungen. Damit gelten derzeit 402 Menschen (Vortag: 371) aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Die Gesamtzahl der Infektionen seit März des vergangenen Jahres stieg auf 12 341 (Vortag: 12 288). 11 688 Menschen haben die Infektion mittlerweile wieder überstanden (Vortag: 11 667). In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit zehn mit dem Coronavirus infizierte Patienten stationär behandelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis liegt nun bei 93,9 (Vortag: 95,7). Die Zahlen im Überblick:

Ahlen: 114 aktive Coronafälle, 86 Verstorbene, Inzidenz 140,9

Beckum: 62/31/108,7

Beelen: 7/1/81,6

Drensteinfurt: 8/5/19,3

Ennigerloh: 16/13/60,6

Everswinkel: 9/1/72,3

Oelde: 43/25/78,7

Ostbevern: 5/4/18,2

Sassenberg: 6/7/14,1

Sendenhorst: 15/11/53,1

Telgte: 58/21/216,0

Wadersloh: 5/28/31,6

Warendorf: 54/18/105