4524 Menschen akut infiziert

Nachdem gestern die Fallzahlen in allen Kommunen des Kreises gesunken sind, geht der Trend jetzt wieder in die andere Richtung.

30 Corona-Patienten befinden sich derzeit in einem der Krankenhäuser im Kreis Warendorf. Vier von ihnen werden beatmet.

575 neue Infektionen mit dem Coronavirus meldet der Kreis Warendorf am Mittwoch (9. Februar). Im Vergleich zum Vortag wurden 108 Personen mehr gesund gemeldet, insgesamt gelten 29 300 Personen als genesen. Aktuell sind 4524 Menschen infiziert (Vortag: 4.057). 317 Menschen sind in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden 30 Corona-Patienten behandelt. Von ihnen befinden sich vier auf der Intensivstation, drei werden beatmet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 1382,8 (Vortag: 1.474,3). Die aktuellen Fallzahlen der Kommunen:

Ahlen: 1095 aktive Fälle, 102 Tote, Inzidenz 1666.2

Beckum: 866/41/2033.5

Beelen: 102/1/1668

Drensteinf.: 250/5/1312.7

Ennigerl.: 260/20/1210.8

Eversw.: 108/2/873.8

Oelde: 543/31/1565.2

Ostbevern: 185/4/1457.4

Sassenb.: 172/13/1090.4

Sendenh.: 193/12/1106.2

Telgte: 163/26/740,9

Wadersl.: 132/31/923.9

Warendorf: 440/30/1060.