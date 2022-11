47 Corona-Patienten im Krankenhaus

Ein negativer Coronatest ist nötig, wenn man zum Beispiel Menschen im Krankenhaus oder im Pflegeheim besuchen will.

Am Donnerstag (24. November) meldete das Gesundheitsamt des Kreises Warendorf 398 aktive Coronafälle (Vortag: 259). Die Zahl der insgesamt bestätigten Fälle beträgt 128 505 (Vortag: 128 296). Die Zahl der Neuinfizierten gibt der Kreis mit 209 an. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 273,6. Die Zahl der gesundeten Personen beträgt 127 728. In stationärer Behandlung befinden sich 47 Corona-Patienten, davon drei auf der Intensivstation. Die Fallzahlen der Kommunen:

Ahlen: 112 aktive Fälle, 109 Tote, Inzidenz: 378,1

Beckum: 47/52/275,7

Beelen: 12/2/294,4

Drensteinf.: 24/7/283,1

Ennigerl.: 27/31/276,2

Everswinkel: 4/3/135,2

Oelde: 29/38/216,2

Ostbevern: 10/6/108

Sassenberg: 27/15/267,3

Sendenh.: 22/14/3331,1

Telgte: 25/30/267,1

Wadersloh: 11/34/231,0

Warendorf: 48/38/247,5