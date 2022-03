4824 Menschen akut infiziert

970 Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldet das Gesundheitsamt des Kreises am Dienstag (15. März). Da im Vergleich zum Vortag 563 weitere Personen wieder gesund sind, gelten 4824 Menschen als akut mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 4418). Bedauerlicherweise ist auch ein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 bekannt geworden. Ein 59-jähriger Mann aus Telgte verstarb in einem Krankenhaus außerhalb des Kreisgebiets. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Kreis Warendorf in Verbindung mit Covid-19 stieg damit auf 329. Die aktuellen Fallzahlen:

Ahlen: 662 aktive Fälle, 102 Tote, Inzidenz 1124.7

Beckum: 567/42/1400.2

Beelen: 117/1/1831.6

Drensteinf.: 279/5/1718.1

Ennigerl.: 283/23/1457.5

Eversw. 189/3/1893.3

Oelde: 446/32/1462.3

Ostbevern: 197/5/1691.3

Sassenb.: 374/13/2553.6

Sendenh.: 201/12/1474.9

Telgte: 328/28/1577.5

Wadersl.: 238/31/1967.2

Warend.: 943/32/2386.1