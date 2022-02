4898 Menschen akut infiziert

598 Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldete am Donnerstag (24. Februar) das Gesundheitsamt des Kreises Warendorf. Die Gesamtzahl der Infektionen im Kreis Warendorf steigt somit auf 43 253. Zudem wurden 337 Gesundmeldungen registriert. Akut mit dem Virus infiziert sind derzeit 4898 Menschen, 261 Fälle mehr als am Vortag. In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit 39 mit dem Coronavirus infizierte Patienten stationär behandelt. Davon befinden sich zwei Patienten auf der Intensivstation, hiervon wird einer beatmet. Die Sieben-Tage-Inzidenz für liegt bei 1383,1 (Vortag: 1429,6). Die Fallzahlen:

Ahlen: 728 aktive Fälle, 102 Tote, Inzidenz 1014.5

Beckum: 743/41/1528.5

Beelen: 98/1/1210.1

Drensteinf.: 242/5/1274.1

Ennigerl.: 428/22/1728.5

Eversw.: 130/3/1019.5

Oelde: 482/31/1314.7

Ostbevern: 140/5/998.6

Sassenb.: 343/13/1962.7

Sendenh.: 173/12/970.7

Telgte: 289/26/1219.7

Wadersl.: 289/31/1879.6

Warend.: 791/30/1697.5