500 Impfungen am Tag möglich

Noch ist die Entscheidung nicht gefallen. Eine Wiedereröffnung des Impfzentrums in Ennigerloh wäre innerhalb einer Woche möglich. Die Probleme liegen ganz woanders.

Das Impfzentrum in Ennigerloh wurde kürzlich erst geschlossen. Die Einrichtung schnell wieder hoch zu fahren, wäre aber kein Problem.

Eine Wiedereröffnung des Impfzentrums – wie von Gesundheitsminister Spahn ins Gespräch gebracht – wäre in Ennigerloh ohne großen Aufwand möglich. „Wir bräuchten eine Woche Vorlaufzeit, könnten dann aber problemlos 500 Impfungen am Tag durchführen“, sagte Kreissprecherin Kerstin Butz auf Nachfrage. Eine Herausforderung sei allerdings, das pharmazeutische Personal so schnell zu finden. Derzeit warte man auf konkrete Entscheidungen auf Bundes- und Landesebene.