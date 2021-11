500 Termine in zehn Minuten ausgebucht

Knapp zehn Minuten hat es gedauert, da waren die 500 Termine für die Corona-Schutzimpfung am kommenden Sonntag (28. Dezember) ausgebucht. „Für den darauffolgenden Sonntag am 5. Dezember werden wir erneut 500 Termine freischalten“, erläutert Kreissprecher Felix Höltmann. Gebucht werden kann auch dann wieder am Dienstag davor ab 8 Uhr. Interessierte sollten also früh aufstehen, um sich einen Impftermin reservieren zu können. Das Interesse ist groß.

