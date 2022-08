571 aktive Coronafälle im Kreis

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden 31 mit dem Coronavirus infizierte Patienten stationär behandelt, drei von ihnen sind auf der Intensivstation. Die weiteren Zahlen

Am Donnerstag (11. August) meldet das Gesundheitsamt des Kreises 571 aktive Coronafälle. 357 Menschen sind in Verbindung mit Covid-19 verstorben. In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden 31 mit dem Coronavirus infizierte Patienten stationär behandelt, drei von ihnen sind auf der Intensivstation. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 396,2. Die aktuellen Fallzahlen der einzelnen Kommunen:

Ahlen: 130 aktive Fälle, 106 Tote, Inzidenz: 475,0

Beckum: 87/46/483,1

Beelen: 10/2/261,7

Drensteinf.: 40/7/553,4

Ennigerloh: 48/26/470,5

Everswinkel: 10/3/270,5

Oelde: 57/34/360,4

Ostbevern: 19/6/332,9

Sassenberg: 27/15/253,3

Sendenh.: 35/13/444,0

Telgte: 32/29/317,5

Wadersloh: 11/32/215,0

Warendorf: 65/38/336,3