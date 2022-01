60-jähriger Mann mit Corona gestorben

Bedauerlicherweise ist ein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus im Kreis Warendorf bekannt geworden. In einem Krankenhaus verstorben ist ein 60-jähriger Mann aus Wadersloh. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Kreis Warendorf in Verbindung mit Covid-19 steigt damit auf 315. 986 neue Coronafälle über das Wochenende meldet das Gesundheitsamt zudem am Montag. Diesen stehen 1649 Gesundmeldungen gegenüber. Akut infiziert sind derzeit 2889 Menschen im Kreis Warendorf (Freitag: 3.553). Die aktuellen Fallzahlen in den Städten und Gemeinden:

Ahlen: 997 aktive Fälle, 102 Tote, Inzidenz 2069.0

Beckum: 419/39/1307.4

Beelen: 91/1/1488.1

Drensteinf.: 194/5/1274.1

Ennigerloh: 131/20/700.6

Everswinkel: 52/2/530.5

Oelde: 276/31/974.8

Ostbevern: 48/4/467.8

Sassenberg: 91/13/633.1

Sendenh.: 126/12/970.7

Telgte: 75/26/388.1

Wadersloh: 92/31/915.9

Warendorf: 297/30/858.1