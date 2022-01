600 Neuinfektionen registriert

Die Zahl der akut mit dem Coronavirus Infizierten ist nach Angaben des Gesundheitsamts im Kreis Warendorf am Freitag auf 3553 gestiegen. Das sind 49 Personen mehr als am Donnerstag. Insgesamt wurden 600 Neuinfektionen im Kreisgesundheitsamt registriert (gesamt: 27 783), denen 551 Gesundmeldungen gegenüberstehen (gesamt: 23 916). Laut Robert-Koch-Institut (RKI) und Landeszentrum Gesundheit (LZG.NRW) liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 1050,8 (Vortag: 1.038,9). Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz liegt nach offiziellen Angaben bei 4,38 (Vortag: 4,07). Die aktuellen Fallzahlen in den Städten und Gemeinden:

Ahlen: 1135 aktive Fälle, 102 Tote, Inzidenz 1793.5

Beckum: 500/39/1138.2

Beelen: 83/1/1177.4

Drensteinf.: 230/5/1209.8

Ennigerloh: 214/20/828.5

Everswinkel: 81/2/645.0

Oelde: 337/31/964.5

Ostbevern: 51/4/350.8

Sassenberg: 133/13/759.8

Sendenh.: 190/12/1121.2

Telgte: 107/26/433.4

Wadersloh: 129/30/820.3

Warendorf: 363/30/801.7