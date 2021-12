61-Jährige stirbt mit Corona

Ein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 ist im Kreis Warendorf bekannt geworden: eine 61-jährige Frau aus Ennigerloh verstarb in einem Krankenhaus. Zudem meldet das Gesundheitsamt am gestrigen Dienstag 182 neue Infektionen mit dem Coronavirus und 52 Gesundmeldungen. Damit gibt es 1725 aktive Fälle. In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden 28 Corona-Patienten behandelt, davon acht intensivmedizinisch, sieben mit Beatmung. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 314,3 (Vortag: 301,0). Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz ist 3,60 (Vortag: 3,38). Die aktuellen Fallzahlen:

Ahlen: 329 aktive Fälle, 101 Tote, Inzidenz 273.6

Beckum: 219/37/283.9

Beelen: 41/1/457.9

Drensteinfurt: 90/5/321.8

Ennigerloh: 133/18/373.3

Everswinkel: 68/2/395.3

Oelde: 125/29/202.5

Ostbevern: 58/4/188.9

Sassenberg: 129/12/590.9

Sendenhorst: 89/12/406.4

Telgte: 94/24/236.9

Wadersloh: 92/29/358.4

Warendorf: 258/24/339.0