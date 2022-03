6206 Menschen akut infiziert

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit 45 mit dem Coronavirus infizierte Patienten stationär behandelt. Die weiteren Zahlen:

765 Neuinfektionen mit dem Coronavirus und 272 Gesundmeldungen verzeichnet das Gesundheitsamt des Kreises Warendorf am Mittwoch (30. März). Somit gelten nun 6206 Menschen als akut mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 5713). In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit 45 mit dem Coronavirus infizierte Patienten stationär behandelt. Davon befinden sich fünf Patienten auf der Intensivstation, hiervon einer mit Beatmung. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 1958,4 (Vortag: 2091,1). Die aktuellen Fallzahlen in den jeweiligen Städten und Gemeinden:

Ahlen: 1088 aktive Fälle, 102 Tote, Inzidenz 1711.8

Beckum: 747/43/1673.2

Beelen: 230/1/3515.9

Drensteinf.: 385/5/2168.6

Ennigerl.: 416/25/1963.8

Eversw. 277/3/2475.8

Oelde: 620/32/1802.1

Ostbevern: 262/5/2213.0

Sassenb.: 345/13/2145.6

Sendenh.: 334/12/2227.4

Telgte: 419/28/1975.7

Wadersl.: 253/31/1871.6

Warend.: 830/32/1993.4