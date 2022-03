622 neue Fälle mit Corona-Infektionen

Die Zahl der seit Beginn der Pandemie an oder mit Covid-19 Verstorbenen steigt auf 326 an. Die weiteren Zahlen:

Erneut ist eine Person aus dem Kreis Warendorf verstorben, die zuvor positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Das teilt das Kreisgesundheitsamt am Mittwoch (2. März) mit. Es handelt sich um eine 98-jährige Frau aus Beckum. Damit steigt die Zahl der seit Beginn der Pandemie an oder mit Covid-19 Verstorbenen auf 326. Zugleich stieg die Zahl der Infektionen um 622 neue Fälle an. Akut infiziert sind derzeit 4012 Personen (Vortag: 3618). In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden 38 mit dem Coronavirus infizierte Patienten behandelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 1194,2 (Vortag: 1.221,6). Die aktuellen Fallzahlen:

Ahlen: 664 aktive Fälle, 102 Tote, Inzidenz 993.6

Beckum: 622/42/1375.7

Beelen: 64/1/883.1

Drensteinf.: 205/5/1151.9

Ennigerl.: 316/23/1416.6

Everswinkel: 119/3/977.8

Oelde: 357/32/992.0

Ostbevern: 139/5/1115.5

Sassenb.: 283/13/1646.1

Sendenh.: 138/12/820.2

Telgte: 213/27/856.8

Wadersl.: 220/31/1497.3

Warend.: 690/30/1536.1