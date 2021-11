65-Jähriger stirbt mit Corona

Ein 65-jähriger Mann aus Oelde ist der 271. Corona-Tote im Kreis Warendorf. Die Infektionszahlen steigen weiter an.

Die Gesamtzahlen der Coronainfektionen im Kreis Warendorf steigen weiter an. Am Donnerstag zählt der Kreis 985 akut Infizierte (Vortag: 921). Auch hat es einen erneuten Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Ein 65-jähriger Mann aus Oelde starb im Krankenhaus – der 271. Todesfall seit Beginn der Pandemie. Stationär werden 25 Corona-Patienten behandelt, fünf intensivmedizinisch, drei mit Beatmung. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 203,7 (Vortag: 199,0). Die Fallzahlen:

Ahlen: 153 aktive Fälle, 90 Tote, Inzidenz 178,6

Beckum: 121/32/207,4

Beelen: 37/1/441,5

Drensteinfurt: 46/5/186,6

Ennigerloh: 51/15/184,1

Everswinkel: 31/2/270,5

Oelde: 86/26/175,1

Ostbevern: 56/4/197,9

Sassenberg: 77/12/267,3

Sendenhorst: 9/12/45,2

Telgte: 90/21/181,4

Wadersloh: 45/29/238,9

Warendorf: 183/22/250,2