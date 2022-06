668 akut Infizierte im Kreis

Wurden am Samstag noch 463 Neuinfizierte registriert, so gab es sowohl am Samstag als auch am gestrigen Montag gar keine Meldungen diesbezüglich. Die weiteren Zahlen:

Insgesamt 668 akut Infizierte meldet der Kreis Warendorf in seiner jüngsten Coona-Statistik. Wurden am Samstag noch 463 Neuinfizierte registriert, so gab es sowohl am Samstag als auch am gestrigen Montag gar keine Meldungen diesbezüglich. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 1083,6. In stationärer Behandlung befinden sich aktuell 36 Personen, zwei davon auf der Intensivstation. Verstorben sind bislang mit Corona 349 Personen. Die Fallzahlen in den Städten und Gemeinden:

Ahlen: 148 aktive Fälle, 105 Tote, Inzidenz: 1265,3

Beckum: 119/45/1217,3

Beelen: 17/2/703,2

Drensteinf.: 48/7/1383,5

Ennigerloh: 53/25/1027,9

Everswinkel: 16/3/821,8

Oelde: 39/34/1016,0

Ostbevern: 16/6/521,8

Sassenberg: 29/15/851,2

Sendenh.: 48/13/1301,8

Telgte: 36/28/1053,4

Wadersloh: 18/31/1361,9

Warendorf: 82/34/882,4