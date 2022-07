700 akute Fälle mit Corona

Der Trend der langsam aber sicher steigenden Zahlen der aktuell mit dem Corona-Virus infizierten Personen hält an: Am Mittwoch meldete das Kreisgesundheitsamt 700 akute Fälle (Vortrag: 681). Die Zahl der Neuinfizierten gibt der Kreis mit 327 Personen (Vortag: 590) an. Die Zahl der Verstorbenen ist mit 353 gleichbleibend. Aktuell befinden sich 41 (Vortag: 37) mit Corona infizierte Patienten in stationärer Behandlung in seinem der Krankenhäuser im Kreis Warendorf. Davon müssen vier Personen intensivmedizinisch betreut werden (Vortag: 6). Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Warendorf liegt bei 885,7 (Vortag: 1047,2). Die Zahl der insgesamt bestätigen Corona-Fälle liegt bei 100133 (gesundet: 99080). Das sind die jeweiligen Fallzahlen in den Städten und Gemeinden:

Ahlen: 152 aktive Fälle, 106 Tote, Inzidenz: 894,8

Beckum: 122/45/1070,0

Beelen: 22/2/1079,3

Drensteinf.: 23/7/1042,5

Ennigerl.: 94/26/1610,9

Everswinkel: 13/3/592,9

Oelde: 93/34/782,6

Ostbevern: 26/6/584,7

Sassenberg: 29/15/682,4

Sendenh.: 23/13/737,5

Telgte: 37/29/756,0

Wadersloh: 7/31/684,9

Warendorf: 59/35/726,3