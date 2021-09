73-Jähriger nach Unfall gestorben

Ein 73-Jähriger starb an den Folgen eines Unfalls, der sich Montag in Neubeckum ereignete. Der Mann befuhr mit seinem Auto die Vellener Straße und geriet auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 32-Jähriger konnte nicht mehr ausweichen. Der Senior landete mit seinem Pkw im Graben. Feuerwehrleute befreiten den 73-Jährigen aus dem Auto. Der Mann wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wo er verstarb.