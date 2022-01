701 mehr Infektionen als am Freitag meldet das Kreisgesundheitsamt. Die Zahlen:

Das Gesundheitsamt des Kreises Warendorf meldet am Montag 784 neue Corona-Infektionen. Die Gesamtzahl der Infektionen seit Beginn der Pandemie hat sich auf 25 658 erhöht. Hiervon sind 22 866 Menschen inzwischen wieder genesen – 701 mehr als am Freitag. Akut infiziert sind derzeit 2480 Personen (Freitag: 2.397). In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit 21 mit dem Coronavirus infizierte Patienten stationär behandelt. Davon befinden sich vier Patienten auf der Intensivstation. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 879,5 (Freitag: 730,7).

Die Fallzahlen:

Ahlen: 821 aktive Fälle, 101 Tote, Inzidenz 1499.0

Beckum: 294/39/824.3

Beelen: 48/1/785.0

Drensteinf.: 133/5/862.3

Ennigerloh: 171/20/848.9

Everswinkel: 64/2/613.8

Oelde: 250/31/858.1

Ostbevern: 40/4/287.9

Sassenberg: 103/13/710.5

Sendenh.: 170/12/1286.8

Telgte: 80/26/367.9

Wadersloh: 77/30/629.2

Warendorf: 229/28/621.4