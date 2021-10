79-Jähriger starb mit Coronainfektion

Ein 79-jähriger Mann aus Beckum ist in einem Krankenhaus gestorben. Das teilt das Gesundheitsamt des Kreises Warendorf am Freitag mit. Es ist der 248. Todesfall in Verbindung mit Covid-19 im Kreisgebiet. Zudem meldet die Kreisverwaltung 34 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Gleichzeitig gelten 18 weitere Menschen als gesundet. Die Zahl der akut Infizierten ist um 15 Fälle auf 271 gestiegen. Die Gesamtzahl der Infektionen seit März des vergangenen Jahres liegt bei 13 417 (Vortag: 13 383). Davon gelten 12 888 (Vortag: 12 870) als wieder gesundet. In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit sechs mit dem Coronavirus infizierte Patienten stationär behandelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis liegt bei 49,7 (Vortag: 45,4). Die Fallzahlen der einzelnen Städte und Gemeinden im Kreis im Überblick:

Ahlen: 74 aktive Fälle, 89 Verstorbene, Inzidenz 60,8

Beckum: 47/32/49,1

Beelen: 13/1/163,5

Drensteinfurt: 12/5/51,5

Ennigerloh: 18/14/56,3

Everswinkel: 3/1/0

Oelde: 32/25/54,9

Ostbevern: 2/4/9,0

Sassenberg: 23/8/112,6

Sendenhorst: 8/11/30,1

Telgte: 4/21/15,1

Wadersloh: 8/28/15,9

Warendorf: 27/19/45,7