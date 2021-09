81-Jähriger stirbt mit Corona

Ein 81-jähriger Mann aus Ahlen ist im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion im Krankenhaus gestorben. Damit steigt die Gesamtzahl der Todesfälle im Kreis in Verbindung mit Covid-19 auf 254. Außerdem meldet das Kreisgesundheitsamt am Montag 31 Neuinfektionen und 65 Gesundmeldungen. Somit gelten 332 (Freitag: 367) Menschen als akut infiziert. In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit acht Coronapatienten behandelt, drei davon intensivmedizinisch, hiervon zwei mit Beatmung. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 60,6 (Freitag: 69,2). Die Fallzahlen:

Ahlen: 81 aktive Fälle, 88 Tote, Inzidenz 62,7

Beckum: 42/31/73,7

Beelen: 17/1/65,4

Drensteinfurt: 9/5/32,2

Ennigerloh: 20/13/56,3

Everswinkel: 4/1/20,8

Oelde: 45/25/78,9

Ostbevern: 1/4/9,0

Sassenberg: 5/8/14,1

Sendenhorst: 12/11/60,2

Telgte: 11/21/35,3

Wadersloh: 14/28/39,8

Warendorf: 71/18/104,9.