90-Jähriger aus Warendorf verstorben

Einen weiteren Todesfall, 410 Coronavirus-Neuinfektionen und 478 Gesundmeldungen gab das Kreisgesundheitsamt am Dienstag (1. März) bekannt. Ein 90-jähriger Mann aus Warendorf verstarb in einem Krankenhaus. Damit steigt die Zahl der Todesfälle, die im Zusammenhang mit Covid-19 stehen, im Kreis Warendorf auf 325. Akut infiziert sind 3618 (Vortag: 3.687) Personen. In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit 38 mit dem Coronavirus infizierte Patienten stationär behandelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben des Kreises bei 1221,6 (Vortag: 1.243,6). Die aktuellen Fallzahlen in den Städten und Gemeinden:

Ahlen: 564 aktive Fälle, 102 Tote, Inzidenz 974.6

Beckum: 537/41/1353.8

Beelen: 53/1/801.3

Drensteinf.: 173/5/1055.3

Ennigerl.: 305/23/1534.2

Everswinkel: 99/3/988.2

Oelde: 309/32/985.1

Ostbevern: 122/5/1043.5

Sassenb.: 251/13/1660.2

Sendenh.: 134/12/918.1

Telgte: 211/27/957.6

Wadersl.: 219/31/1680.5

Warend.: 541/30/1657.1