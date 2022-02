955 Neuinfektionen gezählt

955 Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldete am Donnerstag der Kreis Warendorf. Denen standen 702 Gesundmeldungen gegenüber. Akut infiziert sind 4777 Menschen im Kreis (Vortag: 4524). Unverändert sind 317 Menschen im Kreis Warendorf in Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit 33 mit dem Coronavirus infizierte Patienten stationär behandelt. Davon befinden sich vier Patienten auf der Intensivstation, hiervon werden drei beatmet. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis liegt bei 1483,3. Die aktuellen Fallzahlen:

Ahlen: 1012 aktive Fälle, 102 Tote, Inzidenz 1685.2

Beckum: 937/41/2126.3

Beelen: 121/1/1749.8

Drensteinf.: 248/5/1480.1

Ennigerl.: 310/20/1304.1

Eversw.: 134/2/1175.5

Oelde: 578/31/1688.8

Ostbevern: 200/4/1556.3

Sassenb.: 205/13/1350.7

Sendenh.: 213/12/1309.4

Telgte: 204/26/927.4

Wadersl.: 152/31/1011.5

Warend.: 463/30/1062.6