Ahlen: Inzidenz über 1000

Einen Anstieg der Infektionszahlen mit dem Coronavirus meldet der Kreis Warendorf: 139 Personen mehr als noch am Vortag sind infiziert. Aktuell zählt der Kreis 1699 akut Infizierte. Seit Beginn der Pandemie wurden insgesamt 23 772 Infektionen registriert. 312 Menschen im Kreis Warendorf sind bisher in Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden 18 mit dem Coronavirus infizierte Patienten stationär behandelt. Davon befinden sich drei Patienten auf der Intensivstation, zwei müssen beatmet werden. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis liegt bei 532,8 (Vortag: 548,3). Die Fallzahlen:

Ahlen: 587 aktive Fälle, 101 Tote, Inzidenz 1029.7

Beckum: 201/39/455.8

Beelen: 18/1/261.7

Drensteinfurt: 94/5/463.3

Ennigerloh: 102/20/439.8

Everswinkel: 38/2/291.3

Oelde: 1663/31/480.6

Ostbevern: 55/4/296.9

Sassenberg: 59/13/401.0

Sendenhorst 95/12/564.4

Telgte: 80/26/357.8

Wadersloh: 64/30/430.1

Warendorf: 140/28/357.8