Aktion Mensch gibt 250 000 Euro für Bürger-Engagement

Ohne freiwillige Helfer würde vieles nicht funktionieren: keine Feuerwehr, keine Blutspenden – aber auch Menschen mit Behinderung sind in besonderer Weise auf ehrenamtliche Unterstützung angewiesen. Der Verein „Lebenshilfe“ im Kreis Warendorf ist daher glücklich, dass er für fünf Jahre eine besondere Unterstützung von der „Aktion Mensch“ erhalten hat. Insgesamt 250 000 Euro werden zur Verfügung gestellt, um den Bereich „Bürgerschaftliches Engagement“ auszubauen.

Judith Kötter ist diejenige, die dieses Projekt koordinieren wird. „Mitmachen kann jeder zwischen 16 und 99, egal, ob mit oder ohne Behinderung“, lacht die junge Frau. Vorstellbar sei im Übrigen auch, dass sich Menschen, die selbst eine Behinderung haben, für andere engagieren. Derzeit seien es etwa 70 Menschen, die freiwillig für die Lebenshilfe aktiv sind. „Das geht quer durch den Kreis und ist auch von den konkreten Tätigkeiten sehr verschieden.“ So helfen einige Freiwillige in Familien, andere in den Wohnstätten oder bei der Freizeitgestaltung. „Und es gibt auch Menschen, die sonntags mit dem Bewohner einer Wohnstätte den Gottesdienst besuchen – einfach, weil der Gehandicapte sonst nicht in die Kirche kommen würde“, ergänzt Manuela Suuck, ebenfalls bei der Lebenshilfe tätig. Selbstverständlich werden die Ehrenamtlichen für ihre Aufgaben auch geschult und vom Verein Lebenshilfe begleitet.

Wer Interesse an einem Ehrenamt bei der Lebenshilfe hat, melde sich bei Projektleiterin Judith Kötter,

0 25 81 / 45 99 40 oder auch per E-Mail unter: j.koetter@lebenshilfe-warendorf.de