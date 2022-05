Aktuell 125 Personen infiziert

176 Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldet der Kreis Warendorf am Montag (30. Mai). Da 480 Personen als gesundet gelten, sinkt die Zahl der akut Infizierten auf 125 (Freitag: 429). Die Gesamtzahl der Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 beträgt unverändert 346. In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit 13 mit dem Coronavirus infizierte Patienten stationär behandelt. Davon befinden sich drei Patienten auf der Intensivstation, hiervon zwei mit Beatmung. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis liegt bei bei 312,5 (Freitag: 306,8). Die Zahlen in den Städten und Gemeinden:

Ahlen: 18 aktive Fälle, 105 Tote, Inzidenz: 338,2

Beckum: 16/45/275,7

Beelen: 3/2/196,2

Drensteinfurt: 12/6/405,4

Ennigerloh: 14/25/332,4

Everswinkel 4/3/187,2

Oelde: 10/34/343,3

Ostbevern: 6/5/269,9

Sassenberg: 5/15/133,7

Sendenh.: 14/13/511,7

Telgte: 12/28/367,9

Wadersloh: 2/31/318,6

Warendorf: 9/34/266,3