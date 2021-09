Ein Highlight für die Region wird das Münsterland-Festival: Insgesamt lädt das Münsterland Festival unter dem Motto „Alpenklänge ohne Höhenmeter“ vom 8. Oktober bis zum 6. November mit 28 Konzerten, zehn Kunstveranstaltungen und vier Exkursionen in rund 30 Städte und Gemeinden im Münsterland zu Musik, Kunst und Dialogen ein. Auch im Kreis Warendorf steht so mancher musikalischer Hochgenuss auf dem Plan.

Die „Donauwellenreiter“ eröffnen das Festival der Alpenklänge auf Haus Nottbeck am 8. Oktober mit minimalistischem Kammerpop.

Münsterland Festival bringt Alpenklänge von Jazz bis Klassik in den Kreis Warendorf – und zwar mit sechs Konzerten.

Mit minimalistischem Kammerpop eröffnen die Musiker des Wiener Quartetts Donauwellenreiter am 8. Oktober (Freitag) auf dem Kulturgut Haus Nottbeck in Oelde das Münsterland Festival in der elften Auflage mit Österreich als Gastland und Münsterland e.V. als Veranstalter. Mit Piano, Violine, Schlagzeug, Cello und Gesang erschafft das Quartett besondere Klänge zwischen Kammermusik und Klassik, Jazz und Pop.

Jazz, Weltmusik und Klassik auf höchstem Niveau gibt es am 24. Oktober (Sonntag) im Haus Siekmann in Sendenhorst mit dem Trio aus den Österreichern Klaus Paier und Gerald Preinfalk sowie der Kroatin Asja Valcic.

Mit FYRM und Martin Ohrwalder kommt das Publikum am 29. Oktober (Freitag) im Herrenhaus Harkotten in Sassenberg in den Genuss von modernem Jazz, Romantik und freier Improvisation.

Das Duo Sinfonia de Carnaval verspricht am 30. Oktober (Samstag) instrumentellen Art-Pop, der keine Grenzen kennt im Museum Religion in Telgte – mit dem neuen Programm „Sweeping Dragon“ des mehrfach ausgezeichneten Duogespanns.

Das Jazz-Trio, das am 31. Oktober (Sonntag) im Museum Abtei Liesborn in Wadersloh auftritt, lebt europäische Vielfältigkeit. Geboren in verschiedenen Ländern vereint den Saxophonisten Heinrich von Kalnein, die Bassistin Gina Schwarz und den Schlagzeuger Ramón López die Liebe zur Improvisation und Komposition.

Wer Lust auf eine energiegeladene und zum Mitswingen animierende Show hat, ist am 3. November (Mittwoch) im Grothues in Everswinkel richtig.

Marina & The Kats zählt seit Jahren zu den spannendsten und aufregendsten Bands Österreichs, wenn nicht Europas.

Insgesamt lädt das Münsterland Festival unter dem Motto „Alpenklänge ohne Höhenmeter“ vom 8. Oktober bis zum 6. November mit 28 Konzerten, zehn Kunstveranstaltungen und vier Exkursionen in rund 30 Städte und Gemeinden im Münsterland zu Musik, Kunst und Dialogen ein. Gastland ist in diesem Jahr Österreich.

Das vollständige Festival-Programm zum Münsterland Festival sowie Tickets gibt es online auf www.muensterland-festival.de.