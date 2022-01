Angriffe auf Rettungskräfte stoppen

Immer häufiger werden Rettungskräfte angegriffen. Zwar handelt es sich meistens um Beleidigungen und nicht um Gewalttaten. Um die Einsatzkräfte in jedem Fall besser zu schützen, hat das Land ein neues Meldesystem entwickelt. Als Pilotmodell wird es auch im Kreis Warendorf getestet – als einer von zwölf Standorten.

Der Rettungsdienst trifft ein – und die Helfer werden sofort angepöbelt. Eine solche Situation ist die Ausnahme, trotzdem wurden in den vergangenen Jahren immer häufiger Rettungskräfte oder Mitglieder der Feuerwehr beleidigt oder sogar attackiert. Manchmal reicht eben schon, wenn irgendein „Hitzkopf“ die von den Rettungskräften angeordnete Absperrung nicht akzeptieren will und seinen Frust an den Einsatzkräften auslässt.