Arbeitsmarkt trotzt der Pandemie

„Der Arbeitsmarkt hat sich deutlich besser entwickelt als erwartet“, zieht Joachim Fahnemann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Ahlen-Münster, Bilanz. Das zweite Jahr der Corona-Pandemie war von sinkenden Arbeitslosenzahlen und mehr sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung geprägt. Herausforderungen für die Zukunft gebe es dennoch, fasst der Agenturleiter zusammen.

Trotz der anhaltenden Einschränkungen durch die Pandemie sank die Arbeitslosigkeit auf Vorkrisen-Niveau. Insgesamt waren im Jahresschnitt 7425 Menschen im Kreis arbeitslos gemeldet, die Arbeitslosenquote lag bei 4,7 Prozent. Nur in 2008 und in 2019 lag die Arbeitslosigkeit noch niedriger. „Eine vielfältige Wirtschaftsstruktur und volle Auftragsbücher haben dazu beigetragen, dass der Arbeitsmarkt sich insgesamt erfreulich positiv entwickelt hat“, sagt Fahnemann.

Besonders junge Erwachsene profitierten von der Erholung am Arbeitsmarkt. „Die Jugendarbeitslosigkeit erreichte ein Rekordtief“, berichtet der Agenturleiter. Für die Region sei dies ein großer Gewinn, unterstreicht Fahnemann: „Jeder junge Erwachsene, der in unserer Region arbeitet und hier seinen Lebensmittelpunkt beibehält, trägt zur Fachkräftesicherung bei“, so Fahnemann.

Er weist darauf hin, dass die gute Arbeitsmarktlage nicht für alle Menschen Chancen bereitgehalten hat: „Für Langzeitarbeitslose ist es zunehmend schwieriger, eine neue Beschäftigung zu finden.“ So lag die Zahl der langzeitarbeitslosen Frauen und Männer im Jahresschnitt bei 3269 Personen und damit um 15 Prozent höher als in 2019. „Das ist eine Entwicklung, die wir uns angesichts des hohen Personalbedarfs in den Unternehmen nicht leisten können. Es muss gelingen, auch Langzeitarbeitslosen eine Chance auf eine Beschäftigung zu geben.“

In vielen Branchen und Betrieben wurde verstärkt nach neuen Mitarbeitern gesucht. So meldeten die Personalverantwortlichen insgesamt 8065 neue freie Stellenangebote bei der Agentur, 980 mehr als vor Beginn der Pandemie. Mehr als zwei Drittel der Jobangebote richteten sich an Menschen mit abgeschlossener Berufs- oder Hochschulausbildung. „Doch diese Fachkräfte sind kaum noch zu finden“, so der Agenturchef. Mehr als die Hälfte der Arbeitsuchenden habe keinen Abschluss. So stehen statistisch gesehen 100 Stellenangeboten für Fachkräfte nur 77 Bewerber mit entsprechendem Anforderungsniveau gegenüber. Verschärft werde die Situation durch den demografischen Wandel: „Allein in den kommenden zehn Jahren wechselt ein Fünftel der Arbeitnehmer in den Ruhestand. Es treten aber deutlich weniger junge Menschen ins Berufsleben ein.“

Das Thema Qualifizierung und Weiterbildung werde angesichts der sich zuspitzenden Fachkräftesituation immer wichtiger: „Fehlen den Unternehmen die qualifizierten Kräfte, hat das nachhaltigen Einfluss auf die künftige Wirtschaftskraft der Region“, so der Agenturchef. Knapp 800 Weiterbildungsmaßnahmen hat die Arbeitsagentur daher im vergangenen Jahr für Arbeitsuchende, Arbeitslose und Beschäftigte finanziert. Darunter waren 150 Qualifizierungen, die zu einem Berufsabschluss führen. „Das ist ein wichtiger Beitrag zur Fachkräftesicherung“, verdeutlicht Fahnemann. Für das Jahr 2022 zeigt sich der Chef der Arbeitsagentur vorsichtig optimistisch: „Wir rechnen damit, dass die Arbeitslosigkeit weiter leicht abnimmt und mehr Menschen eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung aufnehmen.“