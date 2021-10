Arizzi Rusche: „Der beste Schutz ist die Impfung“

„Die Kurve geht steil nach oben“, sagt Dr. Anna Arizzi Rusche. Die Leiterin des Kreisgesundheitsamtes bezieht sich auf die Corona-Infektionszahlen. Kreisweit lag die Inzidenz am Freitag bei 117,9. „Vor allem im Nordkreis haben wir hohe Zahlen.“ Das sei unter anderem auf Ferienlager, aber auch auf Zusammenkünfte von Mitgliedern einer Freikirche zurückzuführen, die alle ungeimpft waren.

Vergleichsweise wenig Infektionsgeschehen gebe es dagegen in Kitas und Schulen. Auch Reiserückkehrer spielten kaum eine Rolle. „Trotzdem haben sich die Zahlen in vier Wochen verdoppelt“, so Arizzi Rusche – überwiegend Delta-Fälle. Weil inzwischen 68 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft ist, seien die Verläufe in der Regel aber mild. Ferner gebe es inzwischen rund 6000 Auffrischungsimpfungen.

„Der beste Schutz ist nach wie vor die Impfung“, empfahl die Leiterin des Gesundheitsamtes. Wenig glücklich ist sie über den Wegfall der Maskenpflicht in der Schule. Denn ein Großteil der Kinder sei nicht geimpft. Sitznachbarn müssten vielleicht wieder verstärkt in Quarantäne, was auch zu psychischen Problemen führen oder diese verstärken könnte. Markus Diekhoff (FDP) betonte dagegen, der Wegfall der Masken sei richtig. Kinder hätten ein sehr geringes Infektionsrisiko. Auch das Maskentragen selbst belaste viele Kinder.

Obwohl sich die Stationen in den Kliniken wieder mit Corona-Patienten füllen – aktuell 15, davon vier auf der Intensivstation – sah Guido Gutsche (CDU) keinen Grund für große Besorgnis. „Die Lage ist überschaubar.“