Auch Klatsch und Tratsch gehören dazu

Sieben Jahre lang war „Das Lädchen“ in Hoetmar an der Ahlener Straße 5 die Adresse für gute und günstige Waren. Drei Mal im Monat öffnet das Team aus zehn engagierten Hoetmarerinnen den kleinen Laden, um ausrangierte, aber gut erhaltene Kleidung, Dekoartikel, Haushaltswaren, Spielzeug und Bücher zu verkaufen. „Das wurde von Anfang an gut angenommen. Wir haben viele auswärtige Stammgäste“, sagt Heike Kappelhoff nicht ohne Stolz. An guten Samstagen sind es rund 30 Besucher, die im Laden einkaufen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet