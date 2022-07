„Ausfallende Züge und Busse sind schon Realität“

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Henning Rehbaum hat den „Runden Tisch Fahrermangel“ im Bundestag ins Leben gerufen. Sollte sich nichts verändern, drohe eine Situation wie in England mit leeren Regalen und langen Schlagen, so warnen die Experten.

„Aktuell fehlen uns in Deutschland mehr als 60 000 Lkw- und Busfahrer und 2000 Lokführer. Rund 35 Prozent der Beschäftigten gehen außerdem in den nächsten Jahren in Rente“, sagt der Bundestagsabgeordnete Henning Rehbaum (CDU), der Mitglied im Verkehrsausschuss ist. Rehbaum beschäftigt sich als Berichterstatter seiner Fraktion mit dem Fahrermangel.

Auch die Verkehrsbetriebe im Kreis Warendorf klagten über fehlendes Fahrpersonal, teilt Rehbaum mit. Junge Menschen zögerten, den Beruf zu ergreifen. Und Interessierte aus Drittstaaten sähen sich immensen bürokratischen Hürden ausgesetzt.

Im Bundestag hat der Abgeordnete den „Runden Tisch Fahrermangel“ ins Leben gerufen. In dem Gremium sitzen Branchenvertreterinnen und -vertreter aus Spedition, Bus und Bahn. Sie weisen darauf hin, dass den EU-Speditionen allein durch den Krieg in der Ukraine schlagartig tausende ukrainische Fahrer fehlen.

„Wenn sich nichts tut“, so Rehbaum, „droht eine Situation wie in England“: Leere Regale, lange Schlangen an den Tankstellen, Lieferengpässe. Gleiches gelte im ÖPNV: „Ausfallende Züge und Busse sind schon heute Realität.

Die Verkehrswende droht an fehlendem Fahrpersonal zu scheitern.“ Als Lösung sieht Rehbaum drei Stellschrauben. Erstens: Wir brauchen Änderungen bei der Berufskraftfahrerqualifikation. Vorbild könnte Österreich sein. Während der Busführerschein in Deutschland sechs Monate dauert, kann man ihn in Österreich in sechs bis zehn Wochen machen“, so Rehbaum.

Zweitens: Die Bedingungen für Fernfahrer müssen verbessert werden. Saubere, sichere Autobahnparkplätze mit ordentlichen Sanitäranlagen und Lärmdämmung würden den Job auch für Frauen attraktiver machen.

Drittens: Der Führerscheinerwerb für Einwanderer und die Anerkennung von Lkw- und Bus-Führerscheinen aus Drittstaaten müssen erleichtert werden. Einen Appell richtet Rehbaum an technikbegeisterte Frauen und Männer, die sich beruflich verändern wollen: „Werden Sie Trucker auf topmodernen Lkw oder werden Sie Mitglied im Team Klimaschutz – als Busfahrer oder Lokführer im ÖPNV.“