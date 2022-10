Autofahrer nach Unfall gestorben

Ein Autofahrer starb nach einem Alleinunfall, der sich am Montag gegen 9.50 Uhr auf der Lippstädter Straße in Liesborn ereignete. Der 41-Jährige befuhr die Lippstädter Straße in Richtung Cappel. In einer Kurve kam er mit seinem Auto nach links von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Mann wurde in seinem Auto eingeklemmt und von Kräften der Feuerwehr befreit. Rettungskräfte brachten den 41-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er verstarb.