AWG und Horizonte sammeln funktionsfähige Haushaltsgeräte

Die Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf (AWG) und die Kreisverwaltung wollen gemeinsam mit dem Verein Horizonte praktische und unmittelbare Hilfe für die Flutopfer bieten. Am Freitag (30. Juli) und Samstag (31. Juli) gibt es eine Wiederverwertungsaktion für voll funktionsfähige Elektrogroßgeräte sowie Küchenstühle und -tische.

„Wir rufen die Bürgerinnen und Bürger des Kreises Warendorf dazu auf, gut erhaltene und voll funktionsfähige Elektrogroßgeräte zum Verein Horizonte an der Westkirchener Straße 90 in Ennigerloh zu bringen“, erläutert AWG Geschäftsführer Thomas Grundmann. Daneben stehe auch am Entsorgungspunkt Ennigerloh auf dem Gelände des Entsorgungszentrums am Westring 10, eine Annahmestelle bereit. Um einen Grundstock von Einrichtungsgegenständen zu bieten,wird auch um die Abgabe von Tischen und Stühlen für den Küchenbereich gebeten. Des Weiteren können Wasserkocher, Filterkaffeemaschinen und Tauchsieder abgegeben werden, auch auch Mikrowellen und mobile Elektrokochplatten werden im Krisengebiet nachgefragt.

Wiederverwertungsaktion am 30. und 31. Juli

Die Öffnungszeiten des Vereins Horizonte sind am Freitag von 8 bis 17 Uhr und am Samstag von 10 bis 14 Uhr. Der Entsorgungspunkt am Westring 10 ist am Freitag von 8 bis 17 Uhr und am Samstag in der Zeit von 8 bis 12 Uhr geöffnet.

Der Landrat des Kreises Warendorf, Dr. Olaf Gericke, erklärt: „Nach Rückfrage bei den Krisenstäben der Katastrophenregionen werden in erster Linie Elektro-Großgeräte wie Herde, Kühlschränke oder -truhen, Waschmaschinen und Wäschetrockner gesucht. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Vereins Horizonte und der AWG werden die technische Funktion der gespendeten Geräte überprüfen.“

Für den Transport der Geräte werden die Fahrzeuge der AWG genutzt. „Durch die enge Abstimmung mit den Einsatzkräften stellen wir zum einen sicher, nicht unbeabsichtigt im Weg zu stehen und dass die gespendeten Geräte zielgerichtet und so zeitnah wie möglich zu den bedürftigen Haushalten gelangen,“ verdeutlicht der Umweltdezernent des Kreises Warendorf, Dr. Herbert Bleicher, selbst gebürtiger Hagener, das weitere Vorgehen. „Mich freut es sehr, dass bereits seit einigen Tagen Angestellte des Unternehmensverbundes mit einem Abfall-LKW die Hagener Kollegen beim Abtransport der riesigen Sperrmüllmengen unterstützen“, fügt Dr. Bleicher persönliche Worte hinzu.