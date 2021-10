Azubis trotzen schwierigem Jahr

Vor allem in sozialen Medien, aber auch durch eine Postkarten-Aktion warb dei Kreishandwerkerschaft für eine Ausbildung im Handwerk. Das hat sich gelohnt.

Bist du dabei?“, fragten die Kreishandwerkerschaften im Münsterland und Vestischen Raum, der DGB und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in NRW in einer gemeinsamen Aktion die Schülerinnen und Schüler der Abgangsklassen und luden zur Ausbildung im Handwerk ein.

„Als wir die Aktion im Juni gestartet haben, zeichnete sich auf dem Ausbildungsmarkt eine schwierige Situation ab“, berichtet der Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Steinfurt-Warendorf Frank Tischner, der die Kampagne „Ausbildung im Handwerk 2021“ initiiert und koordiniert hat. „Bei vielen Handwerksbetrieben waren zu diesem Zeitpunkt noch Ausbildungsplätze mit Ausbildungsbeginn im Sommer 2021 unbesetzt. Es fehlten Bewerbungen, weil die Jugendlichen und auch deren Eltern verunsichert waren, wie es in Corona-Zeiten nach der Schule weitergehen sollte. Wegen der Pandemie gab es ja nicht nur wenig Präsenzunterricht in den Schulen, es fehlten auch die üblichen Angebote zur Berufsorientierung wie Praktika und Berufsmessen.“

Mit der Kampagne, die über Social Media Kanäle, mit Postkarten und Plakaten an Schulen sowie mit Werbespots in Kinos und Lokalradio auf die Ausbildung im Handwerk aufmerksam machte, sollte den Jugendlichen die vielfältigen Möglichkeiten einer Ausbildung im Handwerk näher-gebracht werden. Die Online-Plattform Ausbidung2021.net informiert darüber hinaus über Angebote in der Region.

„Wichtig war uns die Botschaft, dass eine Ausbildung auch nach dem 1. August begonnen werden kann“, so Tischner, der sich auch an Landes- und Bundespolitiker, die Regierungspräsidentin und die Landräte der Kreise Steinfurt und Warendorf wandte und um Unterstützung bat, indem diese ein Foto von sich mit der Aktions-Postkarte machen und zusenden sollten, das dann auf Homepage, Facebook und Instagram veröffentlich wurde. „Die Resonanz war toll“, freute er sich. „Damit wurde auch seitens der Politik signalisiert, dass man mit einer Berufsausbildung im Handwerk dabei ist, wenn es um Chancen wahrnehmen und Karrieremöglichkeiten geht.“

Jetzt zum Ende der Kampagne für das Ausbildungsjahr 2021 zieht die Kreishandwerkerschaft Steinfurt-Warendorf eine positive Bilanz. „Hier im Bereich des Kreises Warendorf konnten wir zum Stichtag 30. September eine Steigerung der Zahl an neu abgeschlossenen Berufsausbildungsverträgen im Vergleich zum Vorjahresmonat über neun Prozent verzeichnen“, zeigt sich Tischner sehr zufrieden. Er macht für diese positive Entwicklung neben der PR-Kampagne auch die gute Ausbildungsarbeit aller Akteure verantwortlich. „Die Handwerksunternehmen haben ihre Ausbildungsaufgabe, sofern es ihnen unter Corona-Bedingungen möglich war, mit viel Engagement erfüllt. Die Kreishandwerkerschaft hat unter großem Aufwand gewährleistet, dass die Azubis ihre Ausbildung ohne zeitliche Verzögerung durchziehen konnten, und die ehrenamtlich besetzten Prüfungsausschüsse ermöglichten den erfolgreichen Abschluss der Lehrzeit. Dieser Einsatz sollte die Jugendlichen und deren Eltern überzeugen, dass das Handwerk auch in schwierigen Zeiten zu seiner Ausbildungsverantwortung steht und es hier eine berufliche Zukunft gibt.“

Trotz der erfolgreichen Kampagne konnten aber auch in diesem Jahr nicht alle freien Ausbildungsplätze besetzt werden. „Dieser bildungs- und gesellschaftspolitische Herausforderung muss sich das Handwerk auch in coronafreien Zeiten stellen“, ist sich Tischner bewusst. „Deshalb werden wir weiter über die vielfältigen Möglichkeiten im Hand-werk informieren und werben und die jungen Menschen fragen: Bist zu dabei?“