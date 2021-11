Bald stoßen die Profis dazu

Mit diesem Projekt ist die Ahlener Sportgemeinschaft in NRW ganz weit vorn: Sie bietet „Handball inklusiv“ an. Die Gruppe soll bereits im Januar an einem ersten Turnier teilnehmen.

Am Samstagmorgen herrscht Hochbetrieb in der Sporthalle der Fritz-Winter-Gesamtschule in Ahlen: An die 20 Handballerinnen und Handballer tummeln sich auf dem Spielfeld. Doch bevor Bälle aufs Tor hageln, hört alles auf das Kommando von Werner Salewsky, der für das Konditionstraining verantwortlich ist und allen Akteuren ein Warm Up verordnet.