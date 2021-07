Beim Kaffee über Politik klönen

Er setzt im Wahlkampf vor allem auf das persönliche Gespräch. Aber auch viel Polit-Prominenz wird in den Kreis Warendorf kommen - wahrscheinlich auch Kanzlerkandidat Olaf Scholz.

Mit einem Coffee-Bike und diversen Sitzwürfeln im Gepäck ist Bernhard Daldrup in den nächsten Wochen unterwegs. Der SPD-Bundestagskandidat setzt auf das direkte Gespräch mit dem Bürger.

Er kriegt mächtig Wahlkampfhilfe: 13 SPD-Promis kommen in den Kreis Warendorf, um Bernhard Daldrup zu unterstützen – darunter sind Svenja Schulze, Lars Klingbeil und Rolf Mützenich. „Außerdem ist sehr wahrscheinlich, dass auch Olaf Scholz und Hubertus Heil kommen werden“, kündigt der SPD-Bundestagsabgeordnete Daldrup an, der auf Listenplatz 9 ziemlich sicher mit einem Wiedereinzug in den Bundestag rechnet. Aber die konkreten Daten stehen noch nicht fest.

Sowieso setzt Daldrup vor allem auf einen gesprächsorientierten Wahlkampf. Mit einem Coffee-Bike will der SPD-Politiker alle Kommunen im Kreis Warendorf ansteuern. „Der Auftakt in Ostbevern und Oelde war gut“, sagt Daldrup. Damit man auch über Politik gemütlich klönen kann, hat er für seinen Kaffee-Anhänger gleich diverse Sitzwürfel dabei.

Thematisch geht es oft um Klima und Rente

„Thematisch ging es bislang vor allem um Klima und Rente.“ Und natürlich freue es ihn, dass sich relativ viele Bürger Olaf Scholz als Kanzler vorstellen können. Im Gespräch habe er dann vor allem auf eines hingewiesen: „Man muss auch SPD wählen.“

Dass die SPD einen schwereren Stand hat als ihr Kanzlerkandidat, räumt auch Daldrup ein. Dennoch hätten ihm viele Bürger gespiegelt, dass sie sich wundern, warum die SPD nicht aus dem Umfragetief kommt.

Dass sich der Wahlkampf lohnt, davon ist Daldrup überzeugt. „Für viele Menschen ist Politik weit weg. Man muss miteinander reden.“ In den nächsten Wochen will er deswegen nicht nur mit dem Coffee-Bike unterwegs sein, sondern etliche Kommunen auch mit dem Rad ansteuern. Das werde vorher angekündigt und so das Gespräch mit einzelnen Gruppen ermöglicht.

Zu denken gibt Daldrup, dass die Briefwahl bereits Mitte August beginnt. „Zum Start des heißen Wahlkampfes haben dann wahrscheinlich schon 30 Prozent der Bürger gewählt.“ Zeit zu verlieren, gebe es daher nicht.