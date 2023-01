Bessere Versorgung bei der Rettung

Ein Telenotarzt soll künftig dem Rettungsdienst am Einsatzort mit Sprach, Bild- und Sichtkontakt helfen, bevor dort der Notarzt vor Ort eingetroffen ist. Der Telenotarzt sitzt in der Leitstelle in Münster. Der Kreis Warendorf beteiligt sich an der ortsübergreifenden regionaler Trägergemeinschaft zum Telenotarzt.

Ob bei einem Verkehrsunfallfall oder einer schweren Krankheit: bei der Rettung von Menschen in Not zählt jede Sekunde. Deshalb soll der bisherige Rettungsdienst optimiert werden. Dazu soll der Telenotarzt bei medizinischen Notfällen per Videoschaltung für eine Ersteinschätzung eingreifen, wenn die Hilfe vor Ort nicht rechtzeitig eintrifft.

Geplant ist, dass Rettungswagen aus dem Kreis Warendorf in der Feuerwehr-Leitstelle Münster medizinische Hilfe abrufen, bevor der Notarzt vor Ort ist. Tele-Notärzte helfen dabei den Sanitätern bei Bedarf – diese tauschen Bilder und Daten per Echtzeit aus. Sie können den jeweiligen Einsatz per Echtzeit-Vitaldaten-Übertragung, Sprach- sowie gegebenenfalls Sichtkontakt verfolgen und entsprechend unterstützen und anleiten. Die alles koordinierende Leitstelle in Münster arbeitet dabei mit der Uniklinik zusammen.

Unterstützung für mehr als 150 Rettungswagen

Der Kreis Warendorf beteiligt sich an der ortsübergreifenden regionaler Trägergemeinschaft zum Telenotarzt. Diese besteht aus den benachbarten Kreisen Coesfeld, Recklinghausen, Warendorf und Steinfurt und der Stadt Münster. Die Einrichtung eines Telenotarztsystems soll der Qualitätsverbesserung im Rettungsdienst dienen. Besatzungen von mehr als 150 Rettungswagen aus der gesamten Region können so künftig über die Leitstelle in Münster notärztliche Unterstützung per elektronischer Bild- und Datenübertragung erhalten.

Grundlage für die Entscheidung zur gemeinsamen Einrichtung einer Telenotarztzentrale in Münster war die Anfang 2020 vom Land Nordrhein-Westfalen getroffene Entscheidung, eine bedarfsgerechte, qualitativ hochwertige, flächendeckende und wirtschaftliche Einrichtung von Telenotarztsystemen im Bundesland umzusetzen.

„ Mit einem Start im Kreis ist frühestens Ende 2023 zu rechnen. “ Kerstin Butz (Kreis Warendorf)

NRW lässt in jedem der Regierungsbezirke mindestens eine Zentrale einrichten, um auf diese Weise eine flächendeckende Versorgung ermöglichen zu können. Kerstin Butz vom Kreis Warendorf machte auf Nachfrage deutlich, dass der Telenotarzt die bestehenden Notarztstandorte nicht ersetzen soll. Vielmehr ginge es darum, unterstützend und optimierend einzugreifen: „In vielen Fällen kann das Rettungsdienst-Fachpersonal die Versorgung eines Notfallpatienten auch eigenständig übernehmen und bei Fragen oder Schwierigkeiten hierzu zukünftig Kontakt mit der Tele-Notarzt-Zentrale aufnehmen.“

Vorbereitungen laufen

Derzeit laufen die Vorbereitungen innerhalb der Trägergemeinschaft für die notwendige technische Umrüstung der ersten Rettungswagen. „Mit einem Start im Kreis Warendorf ist frühestens Ende 2023 zu rechnen“, sagte Kerstin Butz zum Zeitplan. „Bisherige Erfahrungen aus der Region und auch aus Münster zeigen, dass durch die telemedizinische Hilfe in vielen Fällen die Versorgung der Notfallpatienten verbessert wird, ohne dass ein Notarzt an der Einsatzstelle präsent sein muss“, erläuterte Prof. Dr. Andreas Bohn die Details. Er ist ärztlicher Leiter der Rettungsdienst-Teams in Münster. „In vielen Fällen kann das Rettungsdienst-Fachpersonal die Versorgung eigenständig übernehmen und bei Fragen oder Schwierigkeiten Kontakt mit der Telenotarztzentrale aufnehmen.“

Die wichtigsten Nummern Foto: Die Notrufe der Hilfebedürftigen werden über die Rufnummer 112 in der Leitstelle des Kreises abgefragt. Neben der Leitstelle fragt auch die Einsatzzentrale der Stadt Ahlen den Notruf 112 ab. Der Krankentransport wird über die Krankentransportrufnummer 02581 / 19222 abgewickelt und läuft ebenfalls in der Leitstelle auf. ...

Gleichzeitig betonte Bohn, dass Telenotärzte nicht den Notarzt ersetzen werden: „Der Notarzt wird selbstverständlich weiterhin bei Lebensgefahr und der Gefahr schweren körperlichen Schadens anrücken.“ Bessere Versorgung von Notfallpatienten TEASER: Mittels Telenotarztsystem soll künftig der Rettungsdienst am Einsatzort einen erfahrenen Notarzt konsultieren. Der jeweilige Telenotarzt sitzt in der Leitstelle in Münster. Der Kreis Warendorf beteiligt sich an der ortsübergreifenden regionaler Trägergemeinschaft zum Telenotarzt mit den kommunalen Nachbarn.