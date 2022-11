Das Museum Abtei Liesborn knüpft an Vor-Corona-Zeiten an. Bis 31. Oktober wies die Statistik 16 000 Besucherinnen und Besucher aus. Damit rückt der früheren Jahresdurchschnitt von 20 000 wieder in Reichweite, wie Dr. Sebastian Steinbach im Museumsbeirat erläuterte.

