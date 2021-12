Bislang 100 000 Boosterimpfungen

„Der Impfturbo läuft auf Hochtouren“, sagt Dr. Olaf Gericke nicht ohne Stolz. Dass die Impfstelle auch an einem Samstagabend gut besucht sei, freue ihn sehr, betonte der Landrat im Gespräch mit Karl-Josef Laumann. Der NRW-Gesundheitsminister machte sich am Samstag nach Stationen in Köln, im Bergischen Land und in Arnsberg auch ein Bild vom Impfgeschehen in Ennigerloh.

„Der Kreis Warendorf setzt auf eine zentrale Lösung“, bilanzierte der NRW-Gesundheitsminister nach seinem Besuch in der Impfstelle in Ennigerloh, wo täglich bis zu 800 Erst-, Zweit- und auch Boosterimpfungen durchgeführt werden können. „Wir haben bei der Schließung der Impfzentren im September nur den Schlüssel umgedreht und alles stehen lassen“, erläuterte Landrat Dr. Olaf Gericke das Vorgehen des Kreises. „Das ist der Vorteil, wenn man eine eigene Immobilie nutzt.“

Besuch im der Impfstelle in Ennigerloh (v.l.): Dr. Olaf Gericke (Landrat), Barbara Weil (Impfstelle), Daniel Hagemeier (MdL), Karl-Josef Laumann (Gesundheitsminister), Dagmar Gilsdorf (Ärztliche Leiterin der Impfstelle) und Dr. Anna Arizzi Rusche (Leiterin des Gesundheitsamtes). Foto:

„Wir können nur Schutz geben durch die dritte Impfung“, warb Laumann am Samstag eindringlich dafür, die Möglichkeit einer Boosterimpfung zu nutzen, verwies aber auch auf die Bedeutung der Grundimmunisierung. „Wir haben in NRW täglich immer noch über 10 000 Erstimpfungen“, weiß der Gesundheitsminister. „Man ist klug beraten, wenn man ein möglichst niedrigschwelliges Angebot macht.“ Durchschnittlich 25 Prozent

Erstimpfungen habe man am Impfmobil verabreicht, berichtete Barbara Weil als Leiterin der koordinierenden Covid-Impf-Einheit des Kreises. Die jüngste Tour ist gerade beendet, ab Januar soll es ein neues dezentrales Angebot geben, kündigte Gericke an.

Auffrischungsimpfungen machen, was das Zeug hält

Die Ausbreitung der Omikron-Variante könne man mit Maßnahmen verzögern, aber nicht verhindern, zeigte sich Laumann überzeugt: „Wir müssen uns auf eine Welle mit dem neuen Virus einstellen.“ Dennoch sei jede Verzögerung wichtig, weil sie Zeit für Boosterimpfungen verschaffe. „Wir müssen Auffrischungsimpfungen machen, was das Zeug hält“, betonte der Gesundheitsminister und dankte allen, die sich dafür in Ennigerloh, in Arztpraxen oder bei anderen Impfaktionen einsetzten. Im Kreis komme man bislang auf rund 100 000 Boosterimpfungen, so Gesundheitsamtsleiterin Dr. Anna Arizzi Rusche.

Keine Impfstoffwahl nach den Feiertagen

Auf absehbare Zeit werde es auch für Boosterimpfungen keine Impfstoffwahl geben können, machte Laumann deutlich. „Nach den Feiertagen wird in Deutschland im Wesentlichen nur noch Moderna verimpft“, blickt er auf angekündigte Lieferungen, betont aber, dass beides „sehr gute Impfstoffe“ seien. Medizinisch seien Unterschiede nicht belegbar, sieht er in der Diskussion dein Stückweit auch eine „Luxusdebatte“. Vor diesem Hintergrund berichtet Dagmar Gilsdorf von steigendem Gesprächsbedarf auch in der Impfstelle. Selbstverständlich gebe es die Zeit dafür, macht die ärztliche Leiterin deutlich. Insgesamt sieht Laumann die Impfkampagne als Erfolg: „Wir haben in NRW 33 Millionen Dosen verimpft“.