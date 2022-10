Boogie Woogie vom Feinsten zum runden Jubiläum

Axel Zwingenberger am Klavier und Torsten Zwingenberger am Schlagzeug begeisterten bei der Jubiläumssaison „50 Jahre Dielenabend“ auf der Pfarrhaustenne in Enniger.

Die Boogie Woogie Brothers, Axel Zwingenberger am Klavier und Torsten Zwingenberger am Schlagzeug, zwei international anerkannte Musiker, eröffneten jetzt die Jubiläumssaison „50 Jahre Dielenabend“ auf der Pfarrhaustenne in Enniger. Nach einer coronabedingten Zwangspause wollte das Dielenabendteam noch Vorsicht walten lassen, sodass es auf der intimen Tenne nicht zu voll würde. „Leider konnten daher zahlreiche Kartenwünsche nicht erfüllt werden“, heißt es in einer Pressemitteilung. Doch diejenigen, die eine der begehrten Karten ergattert hatten, waren hellauf begeistert, da blieb kein Fuß still.