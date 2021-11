Booster schon nach fünf Monaten

Die Impfstelle des Kreises in Ennigerloh ist ab dem kommenden Wochenende auch sonntags (außer Weihnachten und Neujahr) von 8 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. „Wir reagieren damit auf die große Nachfrage in der Bevölkerung und verdoppeln unser Angebot am Wochenende. Pro Tag sind 500 Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfungen möglich“, unterstreicht Landrat. Dr. Olaf Gericke.

