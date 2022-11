Breites Bündnis zeichnet sich ab

Rund 13 Millionen Euro mehr müssen die Städte und Gemeinden im nächsten Jahr an das Kreishaus in Warendorf überweisen. Die so genannte Kreisumlage macht etwa ein Drittel des Kreishaushaltes aus. Im Vorfeld hatten die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sich dennoch versöhnlich zum Kreisetat geäußert. Und es sieht so aus, dass das Zahlenwerk von einem breiten Bündnis getragen werden könnte, wenn der Kreishaushalt 2023 am 9. Dezember zur Abstimmung steht.

