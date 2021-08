Brinkhaus: Es geht um eine Richtungswahl

In der Politik ist es wie beim Fußball, meint Ralph Brinkhaus. Denn das beste Spiel sei das, bei dem der Schiedsrichter nicht pfeifen müsse. Deswegen wolle die Union „keinen Staat, der uns vorschreibt, wie wir zu leben haben“, betonte der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion auf dem Kreisparteitag in Everswinkel. Brinkhaus betonte, dass die Bundestagswahl am 26. September eine Richtungswahl sei und warb dafür, sehr offensiv in den Wahlkampf zu gehen. Denn die Union habe die besseren Konzepte.

Der Politiker nannte ein Beispiel: Die Pandemie habe gezeigt, dass Homeoffice besser funktioniere als von vielen Unternehmen angenommen. Aber was macht jetzt SPD-Minister Hubertus Heil? Er fordert ein Gesetz für mobiles Arbeiten. „Wir trauen dem Bürger mehr Verantwortung zu“, erklärte Brinkhaus das Politikverständnis der CDU. Dieses zeichne sich dadurch aus, dass es realistischer sei – etwa im Vergleich mit Mobilitätskonzepte anderer Parteien. „Auf dem Land kann ich nicht an jeder Milchkanne `ne Bushaltestelle machen.“

Mit Blick auf seine 53 Lebensjahre betonte Brinkhaus, dass Nordrhein-Westfalen nie eine bessere Landesregierung gehabt habe als die unter Armin Laschet. Er habe geliefert, was er versprochen hatte und könne auch Licht auf andere fallen lassen. „Wir sollten Politiker an ihren Taten messen und nicht an ihrem Gesichtsausdruck“, sagte Brinkhaus. Und fügte hinzu: „Ich wünsche mir, dass Scholz mit den gleichen Maßstäben gemessen wird wie Laschet.“ Immerhin habe der SPD-Kandidat „zwei Untersuchungsausschüsse an der Backe“.

Bei der Diskussion um den Afghanistan-Einsatz ärgere ihn, dass „die Leute jetzt am lautesten schreien“, die dem Bundeswehreinsatz dort nicht zugestimmt hatten: Linke und Grüne. „Aber auch Olaf Scholz und Rolf Mützenich haben in den letzten vier Jahren den Einsatz bewaffneter Drohnen blockiert und damit das Leben unserer Soldaten gefährdet.“

Zum Schluss appellierte der Politiker, das Land neu zu denken: nicht von Verwaltungsstrukturen aus, sondern vom Bürger her. „Das ist keine Reform, das ist eine Revolution.“ Und die sei Chefsache.