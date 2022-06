„Bullerbü ist der falsche Weg“

Westermann vermisst Entscheidungen in der Landwirtschaftspolitik

Kreis Warendorf

Landwirte stehen in der Kritik. Man denke nur an Schlagworte wie „Massentierhaltung“ oder „Hohe Nitratwerte im Grundwasser“. Dass die Bauern manchmal zu Unrecht an den Pranger gestellt werden, macht der WLV-Kreisvorsitzende Andreas Westermann im Interview deutlich. Er räumt aber auch Fehler ein.

Von Beate Kopmann