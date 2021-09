Laschet macht Wahlkampf in Warendorf

Armin Laschet kommt zum Wahlkampf nach Warendorf. Am Samstagmittag spricht der CDU-Kanzlerkandidat auf dem Marktplatz. Der Markt wurde dafür abgesagt.

Armin Laschet spricht am 18. September in Warendorf.

Armin Laschet, CDU-Kanzlerkandidat und Ministerpräsident, kommt am Samstag (18. September) um 12.45 auf den Warendorfer Marktplatz.

Im Rahmen seiner Deutschlandlandtour unterstützt Laschet mit diesem Termin Henning Rehbaum, den er aus der gemeinsamen Arbeit im Landtag kennt. Rehbaum, Direktkandidat für den Bundestag und Landtagsabgeordneter, freut sich über die Unterstützung in der heißen Phase des Wahlkampfes: „Armin Laschet steht für eine bei den Bürgern sehr geschätzte Regierungsarbeit in NRW und wird die richtigen Impulse setzen, um die Modernisierung Deutschlands zu gestalten und Klimaschutz, soziale Sicherheit und Wirtschaft erfolgreich zu verbinden.“

Gegrummel in Münsters CDU

Im benachbarten Oberzentrum, Münster, löst der Laschet-Besuch in Warendorf dabei nicht nur Freude aus. Denn die Domstadt lässt der Kanzlerkandidat bei seiner Deutschland-Tour nach bisherigem Stand links liegen, der Auftritt in Warendorf ist der einzige Besuch des Unions-Kanzlerkandidaten im Münsterland vor der Bundestagswahl. Bei den Christdemokraten in Münster ist das Gegrummel über das mutmaßliche Ausbleiben des eigenen Spitzenkandidaten hinter den Kulissen durchaus groß.

Wochenmarkt muss Wahlkampf weichen

Alle Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, sich bei der Kundgebung um 12.45 Uhr auf dem Warendorfer Marktplatz aus erster Hand zu informieren und Armin Laschet live zu erleben. Bereits ab 12 Uhr können alle Interessierte auf dem Marktplatz mit Henning Rehbaum Gespräche führen.

Die CDU empfiehlt allen, die mit dem Auto anreisen, am Lohwall, Wilhelmsplatz oder Bahnhof zu parken.

Auf dem Marktplatz gibt es durch die Wahlkampf-Veranstaltung einige Änderungen. So musste der sonst dort samstags stattfindende Markt abgesagt werden. Auch für die Gastronomen ist der Laschet-Besuch mit Einschränkungen verbunden. Sie müssen die Bestuhlung räumen, dürfen aber mobile Verkaufstheken einsetzen.

Über alle weiteren Nachrichten rund um die aktuelle Wahl informieren wir Sie auf der Sonderseite zur Bundestagswahl 2021 auf wn.de.