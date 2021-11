CDU kürt Höner und Hagemeier

Foto:

Eine Überraschung war diese Wahl nicht. Im Südkreis dürfte von vornherein klar gewesen sein, dass Markus Höner das Rennen machen wird. Die Delegierten konnten ja schlecht ihren frisch gekürten Kreisvorsitzenden durchfallen lassen. Dass Höners Herausforderer – Ann-Sophie Pachal und Matthias Harman – aber mit so miesen Wahlergebnissen abgestraft wurden, haben beide nicht verdient. Ihre Reden waren gut. Eine echte Chance vertan hat die CDU dagegen im Nordkreis. Der Kinobetreiber Johannes Austermann ist ein junger Mann, der Gas geben will. Der Unternehmer wäre auch von seiner Biografie her ein Neuaufschlag gewesen. Schade, dass er ausgebremst wurde. Dabei propagiert die CDU gerade, dass sie sich verjüngen und neu aufstellen will. Die Gelegenheit hätte es mit Austermann gegeben. Aber ein solcher Neuaufbruch wird an den Delegierten gescheitert sein. Wahrscheinlich waren die Personalentscheidungen längst im Vorfeld getroffen worden. Ein Grund mehr für die Abschaffung des Delegiertensystems.