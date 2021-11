Chöre brauchen dringend Nachwuchs

Endlich wieder zusammenkommen. Diese Freude war bei der Matinee des Sängerkreises Emsland anlässlich der Jubilarehrung für die Chöre aus dem Kreis Warendorf zu spüren. Der Vorsitzende des Sängerkreises, Franz-Josef Börste, dankte beim Festakt im Ahlener Rathaus für die Geduld der Sängerinnen und Sänger, die wegen Corona im vergangenen Jahr nicht geehrt werden konnten. Insgesamt waren 76 Sänger und Vorstände aus 13 Chören zu ehren.

Als Gäste begrüßte er den stellvertretenden Landrat Winfried Kaup, selbst aktiver Sänger, den stellvertretenden Ahlener Bürgermeister Serhat Ulusoy und Nicole Kupitz vom Präsidium des Chorverbands NRW. Die Veranstaltung hielt Börste wegen aller Vorsichtsmaßnahmen im Vorfeld und der 2G-Regelung für verantwortbar.

In der Chorwelt habe sich einiges verändert. Man wisse heute, dass Singen auch gefährlich seien könne. Durch Aerosole können Viren verbreitet werden. Börste daher: „Wir hoffen alle, dass bald ein Ende der Pandemie in Sichtweite ist. Ich weiß, dass in unseren Chören praktisch alle Aktiven durch Impfungen oder Boosterimpfungen geschützt sind“, so der Vorsitzende.

In seinem Grußwort für den Kreis Warendorf hob Kaup hervor: „Musik ist die Sprache, die wir alle verstehen.“ Er sah eine Reihe von Gründen für den Gesang. Das Wichtigste daran sei aber doch wohl die Freude, die dabei geschenkt werde. Kurz gesagt gelte: „Singen macht Spaß und ist gesund. Chöre sind es aber auch, die das kulturelle und gesellschaftliche Leben unserer Städte und Gemeinden mitgestalten sowie altes Liedgut und Traditionen pflegen“, betonte der stellvertretende Landrat.

Nicole Kupitz vom Chorverband NRW freute sich: „Es tut richtig gut, heute Morgen Gesang mal wieder zu hören.“ Sie zeigte auf, dass es schwierig geworden sei, neue Sängerinnen und Sänger zu gewinnen. Noch schwieriger sei es, jemanden für die Vorstandsarbeit zu gewinnen. Chöre erbrächten doch große Leistungen im sozialen Bereich. Mit Blick in die nahe Zukunft meine sie: „Ich hoffe, dass wir uns nicht wieder einschränken müssen.“

Die Feier wurde musikalisch vom Vokalensemble Sendenhorst und der Leitung von Heinz Braunsmann. Der Chor wurde am Sonntagmorgen aber auch für sein 25-jähriges Bestehen geehrt. Neben den Sängerinnen und Sängern wurde auch Egbert Heimeier für 20 Jahre Vorsitzender des Kolpingchors Sendenhorst ausgezeichnet und Friedhelm Fabian, der seit 20 Jahren Erster Notenwart beim MGV Concordia Ahlen ist. Nach der Matinee gab es zum Abschluss ein Glas Sekt oder Saft – alles mit Abstand.