Christian Blex an Corona erkrankt

Die Schutzmaßnahmen gegen Corona hatte er oft verspottet. Jetzt ist der AfD-Politiker Dr. Christian Blex selbst an Corona erkrankt.

Der AfD-Politiker Dr. Christian Blex ist an Corona erkrankt. Mitbetroffen könnten weitere AfD-Politiker sein, die am Bezirksparteitag der AfD in Beckum vor gut einer Woche teilgenommen haben. Nach Informationen unserer Zeitung sollen dem Gesundheitsamt Warendorf alle Teilnehmer des Bezirksparteitags gemeldet worden sein.