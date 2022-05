Cooler Job = cooles Leben

Raus in die weite Welt – das wollen viele junge Leute, wenn sie ins Berufsleben starten. München ist cool, Berlin und Leipzig auch. Aber Warendorf, Beckum oder Blomberg? Doch! Das geht. Es kann sogar faszinieren. Behauptet Professor Dr. Gunther Olesch. Der Mann muss es wissen. Er war 20 Jahre in der Geschäftsleitung von Phoenix Contact tätig, dem Weltmarktführer für elektrotechnische und elektronische Verbindungstechnik – und zwar im ostwestfälischen Blomberg. Mit 15 000 Einwohnern wirklich keine Weltstadt. Aber selbst dort konnte das Unternehmen junge Menschen an sich binden. Eben weil es als Arbeitgeber attraktiv ist.

Und genau deswegen haben die 13 Unternehmen im Kreis Warendorf, die am Mittwoch als „Attraktiver Arbeitgeber“ ausgezeichnet wurden, aus der Sicht von Olesch auch alles richtig gemacht. Schließlich würden die jungen Leute heute vor allem nach guten Arbeitgebern Ausschau halten, so Olesch. „Die jungen Leute wollen sagen können: Es ist geil, hier zu arbeiten. Denn sie suchen vor allem Glück und Zufriedenheit im Job.“

Ausgerufen hatte den Arbeitgeber-Wettbewerb die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (gfw) im Kreis Warendorf. Insgesamt 60 Unternehmen nahmen teil, was gfw-Geschäftsführerin Petra Michalczak-Hülsmann als tolle Resonanz wertete. Eine vierköpfige Jury mit Vertretern aus Industrie, Handel, Handwerk und Arbeitsverwaltung hatte über die Prämierungen entschieden. Beim Wettbewerb ging es nach den Worten von Michalczak-Hülsmann vor allem um flexible Arbeitszeit- und Arbeitsortregeln, Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Pflege, betriebliches Gesundheitsmanagement, betriebliches Vorschlagswesen, offene Unternehmenskommunikation oder Generationen- und Talentmanagement. Immer wichtiger werde die Digitalisierung und überhaupt der gesamte Umgang mit aktuellen Entwicklungen.

Landrat und gfw-Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Olaf Gericke würdigte alle Unternehmen, die sich beteiligt hatten. „Auf keinen Fall sind diejenigen, die nicht ausgezeichnet werden, Verlierer. Jedes Unternehmen, das sich traut, an diesem Wettbewerb teilzunehmen, ist ein Gewinner.“ Attraktiver Arbeitgeber zu sein bedeute, eine hohe Anziehungskraft auf Bewerber auszuüben und Mitarbeiter halten zu können. „Je höher die Arbeitgeberattraktivität ist, umso einfacher ist es für Unternehmen, die begehrten Fachkräfte zu gewinnen und zu binden“, sagte Gericke. Attraktive Arbeitgeber seien wichtig für die Unternehmen und ihre Beschäftigten, aber auch für die Region und die wirtschaftliche und soziale Zukunft im Kreis Warendorf. „Diese Unternehmen sind gute Botschafter des Kreises Warendorf.“