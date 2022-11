Corona: 240 Neuinfizierte im Kreis

Am Mittwoch (9. November) meldete das Gesundheitsamt des Kreises Warendorf 486 aktive Coronafälle (Vortag: 459). Die Zahl der insgesamt bestätigten Fälle beträgt 128 728 (Vortag: 126 488). Die Zahl der Neuinfizierten gibt der Kreis mit 240 an. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 545,7 (Vortag: 459,2). Die Zahl der gesundeten Personen beträgt 125 864. In stationärer Behandlung befinden sich 62 Corona-Patienten, davon drei auf der Intensivstation. Die Fallzahlen der Kommunen:

Ahlen: 113 aktive Fälle, 109 Tote, Inzidenz: 625,1

Beckum: 79/52/548,6

Beelen: 4/2/294,4

Drensteinf.: 27/7/624,2

Ennigerl.: 25/31/593,2

Everswinkel: 15/3/312,1

Oelde: 51/37/556,1

Ostbevern: 19/6/656,7

Sassenberg: 22/15/520,6

Sendenh.: 32/14/669,7

Telgte: 26/30/544,3

Wadersloh: 16/34/318,6

Warendorf: 57/38/476,2